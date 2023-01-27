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Вчера, 20:45

В Благовещенском районе Башкирии ввели жилищные субсидии для бюджетников

На такой шаг в районе пошли, чтобы обеспечить местные бюджетные организации молодыми квалифицированными кадрами.

В Благовещенском районе Башкирии ввели жилищные субсидии для бюджетников
В Благовещенском районе Башкирии ввели жилищные субсидии для бюджетников

Порядок предоставления стимулирующей выплаты на приобретение жилья работникам бюджетной сферы утвердили в муниципалитете в конце прошлого года. В 2023 году субсидию в размере до 300 тысяч рублей смогут получить учителя, педагоги дополнительного образования и врачи, которые захотят приобрести жилье и работать в Благовещенске.

— Это может быть как первоначальный взнос ипотеки, так и компенсация части уплаченных процентов по жилищному кредиту, — пояснил глава района Олег Голов. — На эту меру поддержки мы заложили в бюджете 4 млн рублей, но если она будет востребована, то можем увеличить сумму. В будущем планируем расширить перечень специалистов, на которых будет распространяться субсидия.  У нас строятся многоквартирные дома, и таким способом мы хотим привлечь в город молодых специалистов, понимая, что жилье для них — один из важных факторов.

На данный момент только в Благовещенской районной больнице свыше 70 вакансий, требуются и врачи, и средний медперсонал. В системе образования к началу нового учебного года открывается 25 вакансий — это учителя-предметники, учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования.

В районной администрации уверены, что такая мера поддержки принесет плоды. О ней будут рассказывать на встречах со студентами-выпускниками профильных вузов и колледжей, которые традиционно проводит руководитель района.

Для получения субсидии предусмотрен ряд условий, в частности, специалист должен будет отработать в бюджетном учреждении, с которым заключен трудовой договор, не менее пяти лет на полную ставку.

Более подробно здесь: https://clck.ru/33HjbL

Фото из открытых источников.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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