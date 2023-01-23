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Жители Башкирии смогут получить или обменять медицинский полис онлайн

Новые функции стали доступны на портале госуслуг, сообщили в ЦУР РБ.

Жители Башкирии смогут получить или обменять медицинский полис онлайн
Жители Башкирии смогут получить или обменять медицинский полис онлайн

Одна из новых функций – получение или обмен полиса медицинского страхования себе или ребенку. Для этого достаточно зайти в приложение и заполнить заявку. Медицинский полис будет готов в течение 24 часов.

Также у жителей республики появилась возможность зарегистрировать через портал госуслуг ребенка до 14 лет по месту жительства одного из родителей. В течение 6 рабочих дней после подачи заявления свидетельство о регистрации в электронном виде придет в личный кабинет заявителя.

Как отметила во время прямого включения директор МФЦ Наталья Куприянова, родители также могут оформить через портал госуслуг единое пособие на детей. У водителей появилась возможность внести в приложение «Госуслуги Авто» сведения о водительском удостоверении и регистрации транспортного средства и предъявлять эти документы инспектору в электронном виде.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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