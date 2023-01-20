В Башкирии оцифруют почти 500 тысяч архивных дел о недвижимости

На 2023 год план по оцифровке документов увеличен вдвое. Задача поставлена в связи с реализацией проекта «Стоп-бумага» и переводу услуг в электронный формат.

- В 2022 году специалистами Башкортостана переведено в электронный вид 208 тысяч дел. В 2023 году запланировано оцифровать более 446 тысяч дел. Всего начиная с 2014 года переведено в электронный вид порядка 4 млн реестровых и кадастровых дел – 57 процентов от их общего количества. При этом процесс сканирования в регионе идет с опережением графика, - отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

- С 1 января 2023 года полномочия по ведению архива переданы публично-правовой компании «Роскадастр», которая является оператором ведения ЕГРН. Теперь выдача архивных и кадастровых дел осуществляется сотрудниками Роскадастра. Работы по сканированию архивных дел планируется завершить до 2025 года. Однако уже сегодня возможно запросить архивные документы не только через МФЦ, но и на портале госуслуг, - подчеркнула начальник отдела ведения архива филиала Роскадастра в РБ Гульназира Маннанова.

Как пояснили в ведомствах, в большинстве случаев граждане и юрлица запрашивают копии документов из архива при проведении сделок с недвижимостью, а также для урегулирования земельных споров.