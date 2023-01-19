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Радий Хабиров опубликовал селфи из Минска

В столицу Белоруссии прибыла делегация из Башкирии.

Радий Хабиров опубликовал селфи из Минска
Радий Хабиров опубликовал селфи из Минска

Сегодня, 19 января, в столицу Белоруссии прибыла делегация из Башкирии, ее возглавил Радий Хабиров. В состав республиканской команды также вошли премьер-министр Андрей Назаров, вице-премьеры, главы министерств и ведомств, сообщает пресс-служба главы РБ. Предусмотрен ряд встреч, в том числе – с премьер-министром Беларуси Р.Головченко.

По прилету в Минск Радий Хабиров опубликовал в социальных селфи, написав что Беларусь является надежным стратегическим партнером республики, а жители этого государства – нашими братьями.

Фото: страничка Р. Хабирова во «ВКонтакте».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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