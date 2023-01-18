В Башкирии стартуют проекты — победители конкурса президентских грантов

Среди победителей — проект «Редкое завтра: Забота о репродуктивном здоровье пациентов с редкими заболеваниями». Проект направлен на повышение информированности пациентов и родителей детей с редкими заболеваниями из Башкирии о планировании семьи и репродуктивном здоровье; а также на профилактику репродуктивного потенциала у пациентов с редкими заболеваниями. Будут проводиться встречи с родителями, семинары и консультации с психологами и узкими специалистами для пациентов, а также обмен опытом с ведущими специалистами для врачей.

Еще один проект — «Марафон безопасности», организованный АНО «Центр поиска пропавших людей РБ», направлен на профилактику пропаж детей. В рамках проекта пройдет не менее 60 мероприятий — это 10 ситуационных игр-квестов и 50 лекций, предусмотренных для разных возрастов и разных ситуаций. Детей будут обучать поведению в опасных ситуациях.

Проект «Территория равных возможностей» будет реализован в Караидельском районе: там будет создано единое пространство для социализации и сотворчества граждан вне зависимости от возраста, ограничений по здоровью, социальной и профессиональной принадлежности. В селе Караидель уже действует ремесленный коворкинг-центр. При реализации проекта пространства для проведения занятий будут дооборудованы всем необходимым, в том числе расходными материалами, в них пройдут 42 мастер-класса с приглашенными специалистами — мастером по гончарному делу, портным, кожевенником, мастером по художественной обработке дерева.

Со списком выигравших проектов из Башкортостана можно ознакомиться на сайте фонда.