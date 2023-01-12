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Сегодня, 15:52

В Уфе в выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Первые в новом году сельхозярмарки состоятся в городе 14 и 15 января, сообщили в администрации столицы.

В Уфе в выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Уфе в выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Торговля в субботу и воскресенье развернется на площади перед Дворцом спорта.

Приобрести мед, мясо, мясные продукты, овощи и другие товары местных производителей уфимцы смогут с 9.00 до 16.00.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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