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Сегодня, 16:49

В Уфе у наркодельца изъяли 21 килограмм «синтетики»

Уроженец Кировской области был задержан в столице Башкирии на улице Дмитрия Донского. Внимание полицейских он привлек тем, что когда увидел их, выбросил пакетик с марихуаной, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Уфе у наркодельца изъяли 21 килограмм «синтетики»
В Уфе у наркодельца изъяли 21 килограмм «синтетики»

Задержанный 22-летний парень сообщил полицейским, что забрал дозу из схрона – в выброшенном им пакетике было два грамма наркотика. Далее выяснилось, что злоумышленник арендовал в Иглинском районе частный дом и гараж, где изготавливал «синтетику». Изъято оборудование для приготовления наркотиков, 35 канистр с различными жидкостями, а также более 21 килограмма мефедрона.

Задержанный пояснил, что хотел сбыть наркотики на территории Башкирии. Возбуждено уголовное дело.

Фото и видео предоставлено пресс-службой МВД по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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