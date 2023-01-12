В Уфе у наркодельца изъяли 21 килограмм «синтетики»

Задержанный 22-летний парень сообщил полицейским, что забрал дозу из схрона – в выброшенном им пакетике было два грамма наркотика. Далее выяснилось, что злоумышленник арендовал в Иглинском районе частный дом и гараж, где изготавливал «синтетику». Изъято оборудование для приготовления наркотиков, 35 канистр с различными жидкостями, а также более 21 килограмма мефедрона.

Задержанный пояснил, что хотел сбыть наркотики на территории Башкирии. Возбуждено уголовное дело.

Фото и видео предоставлено пресс-службой МВД по РБ.