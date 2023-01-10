В Башкирии запустили единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки

Контакт-центр работает по принципу нескольких линий. На первой линии звонок принимает виртуальный голосовой помощник, который отвечает на типовые запросы. При необходимости клиента соединяют с оператором второй линии. Если для ответа требуется персонифицированная информация, звонок переадресуют сотруднику профильного ведомства.

Бот принимает звонки в рабочие дни круглосуточно, в выходные – с 7.00 до 17.00. Операторы работают в режиме рабочего времени учреждений. К примеру, специалисты республиканского центра социальной поддержки населения отвечают на вопросы по будням с 8.30 до 17.30.

Добавим, что с 1 января единый телефон по вопросам социальной поддержки (347) 200-80-80 прекратил свою работу.