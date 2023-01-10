-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 16:42

В Башкирии запустили единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки

По номеру 8-800-600-00-00 все желающие могут получить консультацию по выплатам и пособиям, социальным услугам и гарантиям, сообщила в соцсетях министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

В Башкирии запустили единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки
В Башкирии запустили единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки

Контакт-центр работает по принципу нескольких линий. На первой линии звонок принимает виртуальный голосовой помощник, который отвечает на типовые запросы. При необходимости клиента соединяют с оператором второй линии. Если для ответа требуется персонифицированная информация, звонок переадресуют сотруднику профильного ведомства.

Бот принимает звонки в рабочие дни круглосуточно, в выходные – с 7.00 до 17.00. Операторы работают в режиме рабочего времени учреждений. К примеру, специалисты республиканского центра социальной поддержки населения отвечают на вопросы по будням с 8.30 до 17.30.

Добавим, что с 1 января единый телефон по вопросам социальной поддержки (347) 200-80-80 прекратил свою работу.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика