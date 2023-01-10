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Сегодня, 11:21

В Башкирии сотрудники сельской школы стали делать маскировочные сети для бойцов СВО

Поддержать добровольцев и мобилизованных решили в Кугарчинском районе республики.

В Башкирии сотрудники сельской школы стали делать маскировочные сети для бойцов СВО
В Башкирии сотрудники сельской школы стали делать маскировочные сети для бойцов СВО

Инициатором производства маскировочных сетей стала директор школы села Волностовка Кугарчинского района и эксперт регионального отделения Народного фронта Расима Варнавская. Предложение директора активно поддержали сотрудники учебного заведения. В спортзале школы закипела работа, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

– В каждый стежок рукодельницы вкладывают не только тепло своих рук, но и молитвы, которые сейчас очень нужны нашим защитникам. Надеемся, что изделия, сделанные руками наших мастеров, помогут ребятам успешно выполнять боевые задачи, – поделилась Расима Фиргатовна.

Напомним, на днях Радий Хабиров рассказал о пенсионерах-активистах Чишминского района, которые наладили выпуск маскировочных сетей в одном из сельских домов культуры.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:онфкугарчинский районсво
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