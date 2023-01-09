Маскировку для бойцов спецоперации плетут в Чишминском районе Башкирии

- Все началось с идеи местной жительницы Эльвиры Галикеевой – она научилась плести маскировочные халаты сама, потом собрала вокруг себя целую команду рукодельниц, - написал Радий Хабиров. – В сельском Доме культуры теперь трудятся 20 еремеевских пенсионерок. С материалами им помогли спонсоры – неравнодушные жители района. На изготовление одной маскировочной сети требуется три дня, процесс сложный и кропотливый. И спрос на них большой. На передовую через единый логистический центр в общей сложности уже отправили восемь сетей и халатов.

Глава республики добавил, что идею мастериц подхватили женщины в других населенных пунктах Чишминского района.

Фото со страницы в соцсети Радия Хабирова.