-32 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 11:32

Маскировку для бойцов спецоперации плетут в Чишминском районе Башкирии

Маскировочные сети и халаты, которые необходимы бойцам СВО, изготавливают пенсионерки в селе Еремеево Чишминского района. Об этом сообщил сегодня, 9 января, на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Маскировку для бойцов спецоперации плетут в Чишминском районе Башкирии
Маскировку для бойцов спецоперации плетут в Чишминском районе Башкирии

- Все началось с идеи местной жительницы Эльвиры Галикеевой – она научилась плести маскировочные халаты сама, потом собрала вокруг себя целую команду рукодельниц, - написал Радий Хабиров. – В сельском Доме культуры теперь трудятся 20 еремеевских пенсионерок. С материалами им помогли спонсоры – неравнодушные жители района. На изготовление одной маскировочной сети требуется три дня, процесс сложный и кропотливый. И спрос на них большой. На передовую через единый логистический центр в общей сложности уже отправили восемь сетей и халатов.

Глава республики добавил, что идею мастериц подхватили женщины в других населенных пунктах Чишминского района.

Фото со страницы в соцсети Радия Хабирова.

Маскировку для бойцов спецоперации плетут в Чишминском районе Башкирии
Маскировку для бойцов спецоперации плетут в Чишминском районе Башкирии
Маскировку для бойцов спецоперации плетут в Чишминском районе Башкирии
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика