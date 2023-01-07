Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством

«Жизнеутверждающий праздник Рождества через века несёт свет веры, наполняет сердца радостью, обращает нас к духовным истокам и семейным традициям, вселяет уверенность в победе добра над злом», – обратился к православным республики Радий Хабиров.

В день Рождества Христова вспомнил руководитель региона и о тех, кто сейчас выполняет воинский долг:

«Наши воины, верные заветам предков, сегодня с честью защищают будущее страны. Мы все молимся за них, чтобы они живыми и невредимыми вернулись домой с победой. Храним светлую память о павших героях.

Низкий поклон всем, кто посвятил себя служению Родине. От души желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть светлое Рождество принесёт в каждый дом радость и взаимопонимание, уверенность в завтрашнем дне».

Напомним, в Рождественскую ночь Радий Хабиров помолился за тех, кто сейчас на передовой.