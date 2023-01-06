Радий Хабиров в Рождественскую ночь помолился за тех, кто сейчас на передовой

Он написал, что встречает Новый год и Рождество с надеждой и «с уважением ко всем, кто сейчас на передовой – ещё молодым парням и мужчинам».

Радий Хабиров пообещал, что «всю энергию этого года» посвятит воинам и их семьям в Башкирии. «Кстати, когда я был там, с ними, на душе было особенно хорошо, потому что эти ребята – наше настоящее и будущее», – отметил глава.



«В эту рождественскую ночь я, как и все православные, мусульмане, иудеи и представители других религий, молюсь за вас, наши братья! Пусть Всевышний вас бережёт!», – завершил послание Радий Хабиров.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.