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Радий Хабиров показал будущий объект промышленного туризма в Башкирии

Глава Башкирии снял видеопост с видами бывшего стеклоплавильного завода в селе Красноусольском Гафурийского района и поделился им сегодня, 4 января, на своей странице в соцсети.

Радий Хабиров показал будущий объект промышленного туризма в Башкирии
Радий Хабиров показал будущий объект промышленного туризма в Башкирии

Радий Хабиров констатировал, что восстановить былое производство невозможно, но старинные здания представляют исторический и туристический интересы.

- Планируем создать здесь нечто подобное тому, что сделали на территории бывшего Воскресенского медеплавильного завода в Мелеузовском районе, - написал глава республики. – Для этого привлечем Институт развития городов Башкирии, создадим условия для развития промышленного туризма. Это достояние нашего народа, постараемся их сохранить!

Фото из открытых источников. 

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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