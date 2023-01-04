Радий Хабиров показал будущий объект промышленного туризма в Башкирии

Радий Хабиров констатировал, что восстановить былое производство невозможно, но старинные здания представляют исторический и туристический интересы.

- Планируем создать здесь нечто подобное тому, что сделали на территории бывшего Воскресенского медеплавильного завода в Мелеузовском районе, - написал глава республики. – Для этого привлечем Институт развития городов Башкирии, создадим условия для развития промышленного туризма. Это достояние нашего народа, постараемся их сохранить!

Фото из открытых источников.