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Сегодня, 13:21

В Башкирии выплату в 20 тысяч рублей получили практически все семьи мобилизованных

О предоставлении выплат к Новому году доложила на оперативном совещании в правительстве министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

В Башкирии выплату в 20 тысяч рублей получили практически все семьи мобилизованных
В Башкирии выплату в 20 тысяч рублей получили практически все семьи мобилизованных

- Прием заявлений начали с 6 декабря, минимизировали количество необходимых документов, сразу же с минцифры отработали портальную форму, - отметила руководитель ведомства. – По заявлениям 99,9 процента семей средства уже выплачены, остались единицы.

- Дожмите, - поручил глава республики Радий Хабиров. - И вообще надо, чтобы люди не ходили по кабинетам, все должно решаться в один-два клика.

Добавим, что большинство семей мобилизованных - 63 процента - оформили выплаты через МФЦ, 33 процента – через республиканский портал госуслуг, остальные – через центры соцподдержки.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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