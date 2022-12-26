В Башкирии выплату в 20 тысяч рублей получили практически все семьи мобилизованных

- Прием заявлений начали с 6 декабря, минимизировали количество необходимых документов, сразу же с минцифры отработали портальную форму, - отметила руководитель ведомства. – По заявлениям 99,9 процента семей средства уже выплачены, остались единицы.

- Дожмите, - поручил глава республики Радий Хабиров. - И вообще надо, чтобы люди не ходили по кабинетам, все должно решаться в один-два клика.

Добавим, что большинство семей мобилизованных - 63 процента - оформили выплаты через МФЦ, 33 процента – через республиканский портал госуслуг, остальные – через центры соцподдержки.