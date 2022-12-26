В Башкирии в новогодние каникулы без пригляда ничто не останется

Прежде всего, хотя не дай бог, людям могут понадобиться поликлиники и больницы. Так вот, 31 декабря все они будут работать по графику субботы – с 8-ми до 17 часов. 1 и 8 января 2023 года – по графику воскресенья. 2-7 января 2023 года – с 8-ми до 17 часов. Прием вызова врачей на дом будет осуществляться до 16 часов.

31 декабря в аптеках рабочий день будет сокращен на один час. В новогодние каникулы они будут работать по расписанию выходных дней.

В Уфе во время новогодних каникул горожане, получившие травмы, ожоги или обморожения, могут обратиться в травмпункты. Они будут работать в праздничные дни, как в будни.

В праздничные дни обслужить граждан готовы тысячи дворников и коммунальщиков, заготовлены тонны противогололедного материала, снегоуборочная техника. В ведомстве на круглосуточное дежурство выйдут аварийные бригады, сообщила руководитель министерства ЖКХ Ирина Голованова. Ей вторит министр экологии Нияз Фазылов, пообещавший, что ни один мусорный контейнер не будет переполнен, мусор будут увозить по утвержденному графику.

Кстати, все руководители министерств заявили, что дежурить в первый день Нового года будут лично сами. «Вам и буду звонить 1 января», – пообещал Радий Хабиров и призвал встретить Новый год безаварийно, с хорошим настроем.

Фото из открытых источников.