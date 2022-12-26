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Сегодня, 18:42

Главы районов и городов Башкирии поделились хорошими новостями

В село Иглинского района провели газ, а в Буздякском районе собрали гуманитарную помощь для солдат.

Главы районов и городов Башкирии поделились хорошими новостями
Главы районов и городов Башкирии поделились хорошими новостями

Сотрудники ЦУР РБ в эфире программы «Салям» на БСТ сделали обзор предновогодних постов глав районов Башкирии.

Так, глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова сообщила в соцсетях о том, что в восточную часть села Тавтиманово провели газ по программе социальной догазификации.

Глава Кумертау Олег Фролов рассказал о 55-летии Кумертауского педагогического колледжа. Мэр отметил, что учебное заведение внесло достойный вклад в развитие Кумертау и республики в целом, и пожелал педагогам и студентам новых свершений.

В свою очередь, глава Буздякского района Ильнур Игдиев сообщил, что в районе круглосуточно идет расчистка дорог от снега, а местные жители собирают гуманитарную помощь для участников СВО.

Фото: стопкадр.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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