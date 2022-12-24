Радий Хабиров рассказал о «первых ласточках» промышленного туризма в Башкирии

«Посмотрели, как пекут хлеб, как делают трубопроводную арматуру на Благовещенском заводе ОМК. Впечатлений – море, а кто-то из ребят, возможно, даже задумался о будущей профессии», - пишет глава региона.

Радий Хабиров назвал эти экскурсии «первыми ласточками нового для нас вида туризма – промышленного».

«Направление очень перспективное – в нашей республике есть что показать и о чем рассказать. Потому и планы большие», - считает он.

Глава республики подчеркнул, что Башкортостан вошел в число 20 участников Всероссийского акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность» Агентства стратегических инициатив. «Федеральные коллеги будут помогать нам развивать промышленный туризм в Уфе (Уфимском районе) и в Благовещенске», - информировал он.

Напомним, что сегодня в Уфе проходит заседание Координационного совета по промышленности, на которое собралось порядка 70 министров промышленности регионов России.