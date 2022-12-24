Дениса Мантурова познакомили с работой ЦУР Башкирии

Руководителю Минпромторга страны рассказали о принципах работы центра, который при помощи двух федеральных платформ и интегрированных в него профильных информпанелей фиксирует волнующие жителей проблемы, переадресует их в соответствующие ведомства и муниципалитеты, а также мониторит данные, отражающие экономическую ситуацию в регионе.

У Башкортостана налажена хорошая обратная связь с жителями, что позволяет оперативно реагировать на запросы людей, отметил Радий Хабиров.

Достучаться до каждого жителя региона, услышать, что ему нужно, и отработать эти запросы, — это очень важно, согласился Денис Мантуров.

— В этом основная суть государственной и муниципальной службы — обеспечить комфортную жизнь населения, и пример Республики Башкортостан — очень удачный, — заявил он.

Кроме того, Денис Мантуров и Радий Хабиров посетили Ситуационный центр республики, который тоже располагается в здании ЦУРа, и ознакомились с деятельностью Корпорации развития Башкортостана и Центра стратегических разработок, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, Денис Мантуров прибыл в Уфу для участия в заседании Координационного совета по промышленности, которое состоялось сегодня, 24 декабря. В нем приняли участие порядка 70 министров промышленности регионов России.

Фото: пресс-служба главы РБ.