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Вчера, 20:24

В Уфе состоялось заседание Координационного совета по промышленности РФ

Вице-премьер – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава Башкортостана Радий Хабиров провели заседание Координационного совета по промышленности, сообщает пресс-служба главы республики.

В Уфе состоялось заседание Координационного совета по промышленности РФ
В Уфе состоялось заседание Координационного совета по промышленности РФ

Денис Мантуров перед началом заседания ознакомился с продукцией предприятий Башкирии, которые активно работают с зарубежными странами. Вице-премьер правительства республики Александр Шельдяев информировал его, что Фонд развития промышленности Башкортостана за пять лет работы поддержал 111 проектов с общим объёмом инвестиций более 40,8 млрд рублей, в том числе с привлечением 16,2 млрд рублей федеральных средств.

На площадке Конгресс-холла «Торатау» Денис Мантуров и Радий Хабиров в режиме видеосвязи приняли участие в открытии новой производственной площадки в 10,5 тыс. кв. м на территории индустриального парка «ПромЦентр» в микрорайоне Шакша. Резиденты парка создали в общей сложности 1,6 тыс. рабочих мест.

Генеральный директор парка «ПромЦентр» Павел Васильев сообщил, что управляющая компания инвестировала в развитие индустриальной площадки более 1,7 млрд рублей, а резиденты – 400 млн рублей. В 2018 году здесь ввели в эксплуатацию новый корпус площадью 5,5 тыс. кв. м, а в 2020 году – ещё один на 9,4 тыс. кв. м.

«Большое количество промышленных и индустриальных парков говорит о том, крупный бизнес и предприниматели республики заинтересованы в открытии новых производств и проектов. Этот сектор сегодня быстро развивается. Хочу пожелать резидентам успехов и удачи в реализации намеченных планов»,– сказал Денис Мантуров.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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