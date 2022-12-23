В Башкирии детские пособия выплатят досрочно

Социальные выплаты и детские пособия на банковские счета будут перечислены 28 декабря. Их получат беременные женщины, вставшие на учет в медорганизациях в ранние сроки, родители детей от 8 до 17 лет и получатели пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

В этот же день социальные выплаты поступят чернобыльцам, реабилитированным лицам, инвалидам, имеющим транспортные средства, военнослужащим и членам их семей, получающим пенсии через ПФР.

Также 28 декабря будут перечислены ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.