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Сегодня, 18:00

В Башкирии детские пособия выплатят досрочно

Единая дата выплаты семьям мер социальной поддержки приходится на новогодние каникулы, поэтому пособия перечислят раньше срока, сообщили в отделении Пенсионного фонда по РБ.

В Башкирии детские пособия выплатят досрочно
В Башкирии детские пособия выплатят досрочно

Социальные выплаты и детские пособия на банковские счета будут перечислены 28 декабря. Их получат беременные женщины, вставшие на учет в медорганизациях в ранние сроки, родители детей от 8 до 17 лет и получатели пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

В этот же день социальные выплаты поступят чернобыльцам, реабилитированным лицам, инвалидам, имеющим транспортные средства, военнослужащим и членам их семей, получающим пенсии через ПФР.

Также 28 декабря будут перечислены ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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