В Башкирии в прямом эфире расскажут о бюджете на следующий год

Как и на что в республике будут распределены бюджетные средства? Как выбрать главное при ограниченности ресурсов?

Сколько составляет бюджет Башкортостана на следующий год? Как он пополняется?

На эти и другие вопросы ответят вице-премьер Правительства Башкортостана - министр финансов Лира Игтисамова и другие приглашенные эксперты.

Прямой эфир - на телеканале БСТ, а также в соцсетях телеканала (https://vk.com/bash_tv), Правительства Башкортостана (https://vk.com/bashkortostan_gov) и Центра управления республикой (https://vk.com/tsur_bashkortostan).

Вторник, 20 декабря, 19:00. Не пропустите!