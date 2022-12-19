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Сегодня, 16:31

В Башкирии в прямом эфире расскажут о бюджете на следующий год

Как и на что распределят бюджетные деньги, объяснят участники брифинга на телеканале БСТ.

Как и на что в республике будут распределены бюджетные средства? Как выбрать главное при ограниченности ресурсов?

Сколько составляет бюджет Башкортостана на следующий год? Как он пополняется? 

На эти и другие вопросы ответят вице-премьер Правительства Башкортостана - министр финансов Лира Игтисамова и другие приглашенные эксперты. 

Прямой эфир - на телеканале БСТ, а также в соцсетях телеканала (https://vk.com/bash_tv), Правительства Башкортостана (https://vk.com/bashkortostan_gov) и Центра управления республикой (https://vk.com/tsur_bashkortostan). 

 Вторник, 20 декабря, 19:00. Не пропустите!

Автор:Вадим Андреев
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