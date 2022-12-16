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Названы победители республиканского конкурса «Налогоплательщик года»

15 декабря в рамках международной недели бизнеса в Конгресс-холле в Уфе премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров наградил лучших налогоплательщиков 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Названы победители республиканского конкурса «Налогоплательщик года»
Названы победители республиканского конкурса «Налогоплательщик года»

Конкурс проводится в республике четвертый год с целью поощрить организации с высоким уровнем налоговой дисциплины и прозрачным ведением бизнеса. Среди регионов России аналогичный конкурс проходит в Свердловской области.

- По предварительным данным за 11 месяцев в консолидированный бюджет Башкирии поступило 209 миллиардов рублей, что на 18% выше, чем в прошлом году, - сказал Андрей Назаров. – Это результат того, что в республике бизнес поддерживают налоговыми льготами и преференциями. По объему предоставленных налоговых льгот Башкирия – в числе лидеров в России. Так, за 2021 год это около 11 миллиардов рублей, рост к предыдущему году на 58%.   

В этом году на конкурс налогоплательщиков поступило 235 заявок, что вдвое больше, чем в прошлом году.
- Искренне благодарю наших предпринимателей, руководителей предприятий и их сотрудников за работу и социальную ответственность, - отметил премьер-министр республики, вручая награды 10 победителям конкурса. - В это непростое время для страны и всего мира только наша сплоченность и приверженность общим ценностям позволят достойно перенести все трудности!

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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