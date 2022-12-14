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Вчера, 12:23

В Башкирии к дисциплинарной ответственности привлечены 27 сотрудников Госкомстройнадзора

Прокуратура республики выявила нарушения в деятельности Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, в связи с чем в адрес руководителя комитета внесено представление. По результатам его рассмотрения 27 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Башкирии к дисциплинарной ответственности привлечены 27 сотрудников Госкомстройнадзора
В Башкирии к дисциплинарной ответственности привлечены 27 сотрудников Госкомстройнадзора

Какие нарушения выявила прокуратура? Сотрудники ведомства затягивали сроки рассмотрения жалоб, при наличии оснований отказывали заявителям в проведении проверки в отношении управляющих компаний. Несмотря на установленный правительством России мораторий, работники госкомитета, проверяя организации, требовали устранить нарушения, которые на самом деле не несли «угрозы причинения тяжкого вреда жизни и здоровью граждан». Кроме того, они не полностью вносили в Единый реестр сведения о проводимых проверках.

По результатам прокурорской проверки председатель госкомитета получил представление, по результатам рассмотрения которого сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа скорректирована.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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