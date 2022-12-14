В Башкирии к дисциплинарной ответственности привлечены 27 сотрудников Госкомстройнадзора

Какие нарушения выявила прокуратура? Сотрудники ведомства затягивали сроки рассмотрения жалоб, при наличии оснований отказывали заявителям в проведении проверки в отношении управляющих компаний. Несмотря на установленный правительством России мораторий, работники госкомитета, проверяя организации, требовали устранить нарушения, которые на самом деле не несли «угрозы причинения тяжкого вреда жизни и здоровью граждан». Кроме того, они не полностью вносили в Единый реестр сведения о проводимых проверках.

По результатам прокурорской проверки председатель госкомитета получил представление, по результатам рассмотрения которого сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа скорректирована.

Фото из открытых источников.