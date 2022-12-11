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В Уфе почтили память земляков, погибших в Чечне

Сегодня, 11 декабря, к мемориалу "Скорбящая мать" в парке Победы в Уфе возложили цветы в честь погибших в чеченских кампаниях воинов из республики. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.

В Уфе почтили память земляков, погибших в Чечне
В Уфе почтили память земляков, погибших в Чечне

В этот день 28 лет назад началась первая чеченская война - российских солдат направили в Чеченскую Республику для восстановления конституционного порядка. В России в этот день вспоминают всех погибших воинов в Чечне. В посвященном этой дате мероприятию у мемориала "Скорбящая мать" участвовали ветераны боевых действий тех лет, матери погибших солдат, представители общественных и военно-патриотических организаций.
Слова благодарности родителям погибших воинов сказали вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов, глава администрации Орджоникидзевского района города Альберт Маликов, председатель Башкирского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Дмитрий Глушко и другие официальные лица. Их память почтили минутой молчания.
Фото пресс-службы администрации Уфы.

В Уфе почтили память земляков, погибших в Чечне
В Уфе почтили память земляков, погибших в Чечне
В Уфе почтили память земляков, погибших в Чечне
В Уфе почтили память земляков, погибших в Чечне
В Уфе почтили память земляков, погибших в Чечне
В Уфе почтили память земляков, погибших в Чечне
В Уфе почтили память земляков, погибших в Чечне
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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