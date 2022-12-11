Радию Хабирову пожаловались на поборы в детсаду "Дюймовочка"

Пользователь соцсети с ником "Мустай Каримов" рассказал, что заведующая этим детсадом заходит далеко за рамки своих полномочий.

- Она требует от воспитателей, угрожая зарплатой и должностью "выбивать" деньги с родителей на нужды, которые оплачивает и выделяет государство, начиная от туалетной бумаги (ваши дети много какают), моющих средств, игрушек, краски для летних беседок, водонагревателей (а то мы ваших детей будем мыть холодной водой), - написал мужчина. - Теперь дошло до маразма - начали требовать купить посуду (мол, ваши дети много разбили). Отсюда вопрос: как вы за ними смотрите, что дети кружками и тарелками в "баскетбол" играют? В каком памперсе привели ребёнка, в таком и забираем, приходим домой по морозу, памперсы полные, значит, не меняли с утра. Если родители начинают возмущаться, то воспитатели начинают переходить на личности и "издалека" угрожать. Уже боимся за своих детей. Прошу отдел образования, администрацию района и если надо администрацию главы Башкортостана, обратить особое внимание на эту ситуацию и провести проверку на профпригодность заведующей и персонала.

Официальный представитель администрации Бирского района Елена Оботнина пообещала разобраться в ситуации вместе с коллегами из райуправления образования. Результаты сообщит не позднее 13 декабря.

Фото из открытых источников.