-10 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 09:20

Радию Хабирову пожаловались на поборы в детсаду "Дюймовочка"

На поборы с родителей воспитанников детского сада № 3 "Дюймовочка" в Бирском районе пожаловался житель села Пономаревка. Вчера, 10 декабря, мужчина оставил обращение на странице в соцсети главы Башкирии Радия Хабирова.

Радию Хабирову пожаловались на поборы в детсаду "Дюймовочка"
Радию Хабирову пожаловались на поборы в детсаду "Дюймовочка"

Пользователь соцсети с ником "Мустай Каримов" рассказал, что заведующая этим детсадом заходит далеко за рамки своих полномочий.
- Она требует от воспитателей, угрожая зарплатой и должностью "выбивать" деньги с родителей на нужды, которые оплачивает и выделяет государство, начиная от туалетной бумаги (ваши дети много какают), моющих средств, игрушек, краски для летних беседок, водонагревателей (а то мы ваших детей будем мыть холодной водой), - написал мужчина. - Теперь дошло до маразма - начали требовать купить посуду (мол, ваши дети много разбили). Отсюда вопрос: как вы за ними смотрите, что дети кружками и тарелками в "баскетбол" играют? В каком памперсе привели ребёнка, в таком и забираем, приходим домой по морозу, памперсы полные, значит, не меняли с утра. Если родители начинают возмущаться, то воспитатели начинают переходить на личности и "издалека" угрожать. Уже боимся за своих детей. Прошу отдел образования, администрацию района и если надо администрацию главы Башкортостана, обратить особое внимание на эту ситуацию и провести проверку на профпригодность заведующей и персонала.
Официальный представитель администрации Бирского района Елена Оботнина пообещала разобраться в ситуации вместе с коллегами из райуправления образования. Результаты сообщит не позднее 13 декабря.
Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика