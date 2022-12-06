Жителям Башкирии предлагают повысить финансовую грамотность необычным способом

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, задача участников - снять небольшой ролик про персонажа русской литературы, который так или иначе проявляет финансовую активность. Нужно рассказать, что он делал неправильно и дать совет, как улучшить свое финансовое положение. Уложиться следует в одну минуту, а видео опубликовать до 25 декабря на своей странице в ВКонтакте с хештэгом #пушкинзнает.

Участниками конкурса могут стать старшеклассники и студенты 14 - 22 лет, у которых есть "Пушкинская карта". Организаторы - Центр финансовой грамотности НИФИ минфина России и Почта Банк - выберут десять самых интересных роликов до 30 декабря.

- Финансовая грамотность способствует принятию взвешенных решений, минимизирует риски, помогает рационально планировать свое будущее и повышает финансовую безопасность, - отметила заместитель премьер-министра правительства РБ - министр финансов Лира Игтисамова.

Изображение: пресс-служба правительства РБ.