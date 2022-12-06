-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 11:07

Жителям Башкирии предлагают повысить финансовую грамотность необычным способом

Школьники и студенты могут принять участие во всероссийском конкурсе видеороликов по финансовой грамотности "Пушкин знает!".

Жителям Башкирии предлагают повысить финансовую грамотность необычным способом
Жителям Башкирии предлагают повысить финансовую грамотность необычным способом

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, задача участников - снять небольшой ролик про персонажа русской литературы, который так или иначе проявляет финансовую активность. Нужно рассказать, что он делал неправильно и дать совет, как улучшить свое финансовое положение. Уложиться следует в одну минуту, а видео опубликовать до 25 декабря на своей странице в ВКонтакте с хештэгом #пушкинзнает.

Участниками конкурса могут стать старшеклассники и студенты 14 - 22 лет, у которых есть "Пушкинская карта". Организаторы - Центр финансовой грамотности НИФИ минфина России и Почта Банк - выберут десять самых интересных роликов до 30 декабря.

- Финансовая грамотность способствует принятию взвешенных решений, минимизирует риски, помогает рационально планировать свое будущее и повышает финансовую безопасность, - отметила заместитель премьер-министра правительства РБ - министр финансов Лира Игтисамова.

Изображение: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика