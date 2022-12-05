В Уфу на поезде приедет Дед Мороз

Большое путешествие по стране на специальном поезде подготовили для Деда Мороза Российские железные дороги. Передвижная резиденция – специальный празднично оформленный поезд с вагонами для игр и квестов. В нем есть и салон-приемная, где Дед Мороз будет принимать гостей. Часть вагонов будет открыта для свободного посещения: ретровагон с фотокупе, вагон-ресторан, где повара готовят уникальные северные блюда, и вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера.

Главный гость из Великого Устюга выйдет на перрон всего два раза - в 14.00 и 19.50, чтобы поздравить с наступающим Новым Годом и поиграть с детьми. Купивших билеты ожидает спецпрограмма (0+): участие в играх и квестах в поезде, чаепитие и общение с Дедом Морозом в его приемной, отправка поздравительных открыток и подарок.

На первой платформе железнодорожного вокзала Уфа и на привокзальной площади будет организована праздничная анимационная программа (0+). Она начнется за 20 минут до прибытия поезда и продлится до восьми часов вечера.

Фото: из открытых источников.