В Башкирии пройдет второй муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал»

Муниципальный форум будет площадкой для встречи активистов с меценатами — местными уроженцами, участниками проекта «Атайсал». Основными темами форума станут патриотическое воспитание, организация молодежного землячества, комплексное развитие территорий, среди приглашенных — юные шаймуратовцы. Также в программе форума —выставка-продажа и праздничный концерт (6+).

Проект реализуется при поддержке Фонда грантов главы Республики Башкортостан.

Напомним, первый муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал» состоялся 18 ноября в селе Аскино.