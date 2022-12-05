-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 16:28

В Башкирии пройдет второй муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал»

Форум состоится 9 декабря в районном Доме культуры села Кармаскалы. В нем примут участие примут представители девяти муниципалитетов республики.

В Башкирии пройдет второй муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал»
В Башкирии пройдет второй муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал»

Муниципальный форум будет площадкой для встречи активистов с меценатами — местными уроженцами, участниками проекта «Атайсал». Основными темами форума станут патриотическое воспитание, организация молодежного землячества, комплексное развитие территорий, среди приглашенных — юные шаймуратовцы. Также в программе форума —выставка-продажа и праздничный концерт (6+).

Проект реализуется при поддержке Фонда грантов главы Республики Башкортостан.

Напомним, первый муниципальный форум «Моя малая Родина — Атайсал» состоялся 18 ноября в селе Аскино.

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика