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Вчера, 13:23

Ирек Сагитов поздравил волонтеров с их праздником

Заместитель премьер-министра правительства РБ рассказал о Дне волонтера и поблагодарил всех причастных на своей странице в соцсети.

Ирек Сагитов поздравил волонтеров с их праздником
Ирек Сагитов поздравил волонтеров с их праздником

«Сегодня в нашей стране отмечается День волонтера или, как его еще называют, Международный день добровольцев. Этот праздник нацелен привлечь внимание общественности к такому важному делу, как волонтерство — безвозмездной помощи тем, кто нуждается. Сегодня в Башкортостане работают более 1 000 волонтерских организаций, объединений и порядка 70 000 волонтеров», — отметил он он.

В республике без волонтеров не обходится ни одно крупное событие, будь то спортивное соревнование или культурно-массовое мероприятие. Большую помощь добровольцы оказали в тушении пожаров летом 2021 года.

Сегодня волонтеры участвуют в оказании помощи семьям военнослужащих, участвующих в СВО, эту работу ведет региональный штаб #МыВместе. С сентября волонтеры выполнили порядка 1700 заявок по оказанию адресной помощи, более 200 заявок по оказанию юридической помощи и свыше 700 заявок по оказанию психологической помощи, рассказал заместитель премьер-министра.

 «Для того чтобы бескорыстно помогать людям, надо обладать большим сердцем, силой духа и активной позицией. Искренне благодарю всех, кто вкладывает в это свою душу, силы и время. Желаю вам благополучия, счастья, добра и не терять искры в своем сердце, которой вы щедро делитесь с другими» — подытожил Ирек Сагитов.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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