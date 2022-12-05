Ирек Сагитов поздравил волонтеров с их праздником

«Сегодня в нашей стране отмечается День волонтера или, как его еще называют, Международный день добровольцев. Этот праздник нацелен привлечь внимание общественности к такому важному делу, как волонтерство — безвозмездной помощи тем, кто нуждается. Сегодня в Башкортостане работают более 1 000 волонтерских организаций, объединений и порядка 70 000 волонтеров», — отметил он он.

В республике без волонтеров не обходится ни одно крупное событие, будь то спортивное соревнование или культурно-массовое мероприятие. Большую помощь добровольцы оказали в тушении пожаров летом 2021 года.

Сегодня волонтеры участвуют в оказании помощи семьям военнослужащих, участвующих в СВО, эту работу ведет региональный штаб #МыВместе. С сентября волонтеры выполнили порядка 1700 заявок по оказанию адресной помощи, более 200 заявок по оказанию юридической помощи и свыше 700 заявок по оказанию психологической помощи, рассказал заместитель премьер-министра.

«Для того чтобы бескорыстно помогать людям, надо обладать большим сердцем, силой духа и активной позицией. Искренне благодарю всех, кто вкладывает в это свою душу, силы и время. Желаю вам благополучия, счастья, добра и не терять искры в своем сердце, которой вы щедро делитесь с другими» — подытожил Ирек Сагитов.