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Вчера, 16:32

Башкирия побила собственный рекорд по минимуму безработных

В республике достаточное количество вакансий и не хватает рабочих рук, сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова на пресс-конференции.

Башкирия побила собственный рекорд по минимуму безработных
Башкирия побила собственный рекорд по минимуму безработных

Уровень безработицы по методологии МОТ снизился до 3 процентов, и это самый низкий показатель за последние двадцать лет. На каждого безработного приходится две вакансии.

Всего работодатели предлагают сегодня 43,5 тыс. вакансий, из них 70 процентов – по рабочим специальностям. Средняя зарплата составляет 26 тыс. рублей, однако есть рабочие места, где она превышает 200 тысяч рублей, например, у сварщиков, отметила Ленара Иванова.

На 40 процентов меньше стало в республике и работников, находящихся под риском увольнения, их сегодня 12,3 тыс. человек. Свою роль в этом сыграли превентивные меры. С начала года на дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда было направлено почти 1,5 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета.

Помощь будет оказана и в будущем году, заверила Ленара Иванова. Ситуация остается сложной, повода успокаиваться нет, поэтому характер работы в этой области останется прежним.

Фото: Галина ТРЯСКИНА.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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