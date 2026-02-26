Радий Хабиров рассказал о развитии профессионального образования в Башкирии

Радий Хабиров отметил, что колледжи Башкортостана – надежные партнеры в части подготовки квалифицированных кадров для промышленных предприятий, сельского хозяйства, социальной сферы. Поэтому в республике запустили масштабную программу модернизации материально-технической базы колледжей.

Кроме того, в регионе действуют 19 образовательных и образовательно-производственных кластеров, созданных благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». Глава республики анонсировал, что еще восемь кластеров появятся в 2026 году. Два наших агропромышленных колледжа, Аксеновский и Зауральский, вошли в проект «Агропрофессионалитет» и в течение двух лет получат более 285 млн рублей в виде субсидий на обновление материально-технической базы.

«Наши вузы также получают весомую федеральную поддержку – прежде всего за счет участия в программе «Приоритет 2030», это тоже часть нацпроекта «Молодежь и дети». Михаил Владимирович сегодня особо отметил разработки нашего Башкирского государственного медицинского университета. Спасибо за высокую оценку», – поблагодарил Радий Хабиров.

Накануне министр просвещения Ильдар Мавлетбердин рассказал, как среднее звено профессионального образования в Башкирии переживает свой ренессанс.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.