Как Башкирия перезагружает систему среднего профессионального образования

Выбор рабочей профессии сегодня перестал быть вынужденной мерой, превратившись в осознанный трек развития для тысяч выпускников школ. Цифры говорят сами за себя: общий контингент студентов ссузов республики вырос со 105,9 тысячи в 2022 году до внушительных 119,2 тысячи в текущем. Причем если два года назад лишь 59% девятиклассников предпочитали колледж школе, то сегодня этот показатель составляет уже 66%. Растет и конкурс, что подтверждает качественный сдвиг в восприятии профессионального образования.

Правительство региона чутко реагирует на кадровые запросы экономики. Отвечая на растущую потребность предприятий в квалифицированных специалистах, с 2025-2026 учебного года контрольные цифры приема в колледжи были увеличены сразу на две тысячи мест. На эти цели из республиканского бюджета выделено 60 миллионов рублей, что позволило Башкирии войти в Топ-5 субъектов РФ по количеству дополнительных бюджетных мест.

Однако главный прорыв последних лет связан не просто с количеством, а с качеством подготовки. Республика активно включилась в перестройку материально-технической базы учебных заведений, и ключевым инструментом здесь стал федеральный проект «Профессионалитет». С 2022 года в его рамках модернизировано 19 колледжей, где появились современные лаборатории и мастерские, максимально приближенные к реальным производственным условиям. Принципиальное отличие нового подхода — вовлечение бизнеса в управление учебными процессами. Работодатели не просто ждут выпускников, а участвуют в разработке программ, фактически заказывая подготовку кадров «под себя».

Результаты такого симбиоза уже заметны: в колледжах «Профессионалитета» фиксируется рост среднего балла аттестатов и повышение конкурса при поступлении. Активно развивается практика целевого обучения, что практически гарантирует студенту трудоустройство после получения диплома. Успех республики в этом направлении получил высокую оценку на федеральном уровне: по итогам нового конкурсного отбора в 2026 году в Башкирии создадут еще восемь образовательно-производственных кластеров, доведя их общее число до 27. На создание этих центров привлечено 2,4 миллиарда рублей федеральных средств, а по количеству создаваемых кластеров республика занимает первое место в России.

Параллельно с содержательным наполнением идет и масштабное обновление инфраструктуры. Опираясь на успешный опыт капитального ремонта школ, минпросвещения России запустило аналогичную программу для колледжей — участников «Профессионалитета». За три года на обновление 13 зданий 12 колледжей республики из федерального бюджета будет направлено 1,3 миллиарда рублей. Ремонтные работы уже завершены в Салаватском колледже образования и профессиональных технологий и в общежитии Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства. В этом году преображение ждет еще шесть учебных заведений, а Учалинский колледж горной промышленности наконец обретет долгожданное собственное общежитие.

Особое внимание системе СПО уделяется и на региональном уровне. Знаковым стал 2022 год, объявленный главой Башкирии Годом модернизации профессионального образования. За четыре года действия региональных программ капитального ремонта удалось привести в порядок 33 колледжа, открыть пять филиалов медицинских колледжей. Благодаря личному контролю со стороны руководства республики в муниципалитетах были отремонтированы корпуса и общежития еще девяти ссузов. В итоге более 35 тысяч студентов сегодня учатся в современных, комфортных условиях, отвечающих всем стандартам качества.

В ближайших планах республики — не останавливаться на достигнутом. Поэтапная модернизация колледжей продолжится как минимум до 2029 года, в том числе за счет привлечения новых федеральных субсидий. В текущем году Башкирия готовит очередные заявки на участие в «Профессионалитете» и программе капремонта, подтверждая свой статус региона, где подготовка рабочих кадров стала одним из главных приоритетов образовательной политики.

Фото: скриншот трансляции оперативного совещания в правительстве РБ.