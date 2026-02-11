0 °С
11 Февраля , 18:11

Радий Хабиров в Учалах оценил обновлённую коррекционную школу

Глава республики Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил Учалинскую коррекционную школу-интернат, сообщает пресс-служба главы РБ.

Пресс-служба главы РБ.
Фото: Пресс-служба главы РБ.

В школе учатся более 200 детей с задержкой психического развития, нарушениями речи, зрения и опорно-двигательного аппарата. Она имеет лицензию на медицинскую деятельность: здесь работают офтальмологи, педиатры и другие специалисты.

С сентября 2025 года ребята занимаются в обновленном корпусе. Строители привели в порядок кровлю, фасад, инженерные сети, заменили окна и двери, обновили помещения. В школе оборудованы коворкинг-зоны и зоны отдыха, есть информационно-библиотечный центр. В учебных кабинетах установлены интерактивные доски и мультимедийная техника, новая мебель. Во втором корпусе школы капремонт еще продолжается.

Радий Хабиров осмотрел столовую, зал лечебной физкультуры, бассейн и столярную мастерскую. В школе дети могут получить профессию, в том числе садовода. Школа сотрудничает с Учалинским лесхозом, и выпускники получают возможность трудоустройства.

Глава региона поручил приобрести для школы сенсорно-динамический комплекс «Дом Совы» для реабилитации детей с особенностями развития.

— Наша задача в том, чтобы ребята могли социализироваться. Понятно, что в обычной школе им будет сложнее, а здесь они осваивают первичные трудовые навыки, — отметил Радий Хабиров. — В интернате осталось завершить ремонт еще одного блока, и будем двигаться дальше. Мы направляем серьезные средства на развитие коррекционного образования, в том числе привлекая федеральное финансирование.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
