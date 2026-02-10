В Башкирии обсудили эффективность федеральной поддержки туризма

Премьер-министр Андрей Назаров отметил значительные инвестиции в отрасль за последние три года. За этот период привлечено 1,6 млрд рублей федеральных средств, что позволило поддержать более 200 проектов. В Уфе, Бирске, Белорецке и Стерлитамаке последовательно обустраиваются современные туристические центры. Шесть проектов реализуются для развития инфраструктуры вдоль нового автомобильного маршрута «Золотое кольцо Башкирии». Также республика активно развивает календарь событийных мероприятий, которые становятся ее визитной карточкой.

Государственная поддержка через Единую субсидию регионам начала оказываться с 2024 года. Общий объем финансирования в 2025 году, включая софинансирование из республиканского и местных бюджетов, составил 230,9 млн рублей. Эти средства направляются на обустройство туристских центров городов, поддержку событийных мероприятий, гранты для предпринимателей и общественных инициатив, а также на создание некапитальных объектов инфраструктуры вдоль автодорог. Именно последнее направление было введено в прошлом году и активно развивается на маршруте «Золотое кольцо Башкирии».

Как пояснила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина, в 2025 году поддержка вдоль автомаршрута была направлена на приобретение и монтаж кемпингов, модульных санитарных узлов, душевых, прачечных, комнат «Матери и ребенка», а также на обустройство детских, спортивных зон отдыха и пунктов проката снаряжения.

Грантовая поддержка оказана 26 проектам в 16 муниципалитетах. Наибольшее количество предпринимателей, получивших помощь, отмечается в Нуримановском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Караидельском районах и в Уфе. На эти средства закуплено оборудование для всесезонного отдыха: от сноубордов, лыж и тюбингов для зимнего сезона до лодок, катамаранов, велосипедов и палаток для летнего.

Подводя итоги, Андрей Назаров поручил министерству предпринимательства и туризма обеспечить в 2026 году максимально эффективное освоение всех средств, выделяемых в рамках Единой субсидии.

Фото: пресс-служба правительства РБ.