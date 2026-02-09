Лаборатории БГМУ открыли двери для юных исследователей

Юные гости погрузились в мир науки, посетив лаборатории аддитивных технологий, поиска малых таргетных молекул, молекулярных гибридов, микробиома человека и математического моделирования. Они не только увидели высокотехнологичное оборудование в действии, но и сами приняли участие в наглядных экспериментах, рассказали в пресс-службе правительства РБ.

Так, в лаборатории молекулярных гибридов школьники под руководством наставников учились готовить гель для электрофореза. Они точно отмеряли компоненты, наблюдали за превращением агарозы в прозрачный гель и самостоятельно заливали его в форму. «Такой опыт на практике показывает связь химии, физики и биологии», — отметили организаторы.

В лаборатории аддитивных технологий ребятам рассказали и показали, как создаются персонализированные медицинские имплантаты и конструкции для реконструктивной хирургии, травматологии и онкологии.

Особый восторг у детей вызвала лаборатория поиска малых таргетных молекул. Здесь они вместе с учеными наблюдали за поведением биологических моделей — лабораторных крыс и рыб Данио-рерио. На примере рыб школьники изучили влияние психотропных соединений: если рыбы испытывали тревогу, они прятались на дне, а под воздействием антидепрессанта активно плавали в верхних слоях.

В лаборатории микробиома человека будущие ученые освоили азы работы с микроскопом, рассмотрели готовые препараты различных микроорганизмов и узнали о роли бактерий в природе и жизни человека.

По итогам насыщенного дня ректор БГМУ минздрава России, академик РАН, профессор Валентин Павлов вручил каждому юному исследователю сертификат о прохождении курса «Введение в медицинскую науку» и памятный подарок.

«Мы живем в очень интересное время, когда наука и технологии развиваются с невероятной скоростью. У ребят уже со школьной скамьи есть широкие возможности выбора профессий будущего, которые находятся на стыке множества наук. Желаю детям и их родителям ярких открытий и возможности для реализации самых смелых мечтаний», — обратился к участникам Валентин Павлов.

Заведующий лабораторией молекулярных гибридов Эмиль Ямансаров подчеркнул просветительскую ценность таких мероприятий: «Для большинства детей ученые — почти волшебники. Очень приятно осознавать, что, побывав в наших лабораториях, они поняли: магия науки им по плечу».

Справка

Башкортостан является одним из пилотных регионов, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных университетских кампусов, инициированный президентом России Владимиром Путиным. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе, где и расположены лаборатории БГМУ, была открыта в феврале 2024 года. Всего же к 2030 году в стране планируется создать не менее 25 таких кампусов в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба правительства РБ.