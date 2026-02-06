В Уфе на базе БГПУ стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Чемпионат «Профессионалы» – одно из ключевых событий в сфере профессионального образования, напрямую связанное с решением стратегических государственных задач.

«Мы объединяем усилия для того, чтобы достичь цели, поставленной президентом России, – обеспечить кадровый суверенитет и технологическое лидерство страны. Такие проекты, как Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы», помогают формировать кадровый потенциал нашей страны – поколение высококлассных специалистов, готовых решать самые амбициозные производственные задачи и отвечать на вызовы времени», – подчеркивает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В борьбе за звание лучших в компетенции «Преподавание музыки в школе» соревнуются пять студентов 2 и 3 курсов Акмуллинского колледжа. В этом году к традиционным участникам – будущим музыкантам-педагогам – впервые присоединился студент, осваивающий специальность «Преподавание в начальных классах».

«Все ребята прошли долгий период подготовки, три недели тренировались очень интенсивно. И сейчас на площадке показывают все свои теоретические знания и практические навыки. Среди наших участников сложилась очень мирная обстановка, они поддерживают друг друга, но есть и здоровая конкуренция: никто никому не уступает», – рассказала главный эксперт компетенции, преподаватель Славяна Смирнова.

В течение нескольких дней конкурсанты демонстрируют мастерство в творческом батле, работе с фонограммами и проведении учебных занятий по музыке. Экспертами выступают опытные педагоги колледжа, среди которых – недавние участницы чемпионатного движения, как, например, Валерия Литвиненко, что обеспечивает преемственность опыта.

«Я очень рад, что смог пройти отбор, и с удовольствием участвую в чемпионате. Здесь я получаю новый опыт и море эмоций», – поделился впечатлениями студент 2 курса специальности «Музыкальное образование» Денис Макул.

Чемпионат проводится при поддержке министерства просвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Образование». Победители регионального этапа представят Республику Башкортостан на федеральных соревнованиях.

Справка

Проведение чемпионата на базе Акмуллинского университета символично: вуз является резидентом нового межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе, первая очередь которого была открыта в феврале 2024 года. Башкортостан вошел в число пилотных регионов, реализующих федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Эта работа, ведущаяся по поручению президента Владимира Путина, направлена на создание к 2030 году 25, а к 2036 году – 40 передовых студенческих городков по всей стране.

Фото: пресс-служба правительства РБ.