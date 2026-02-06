0 °С
В Уфе на базе БГПУ стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

На площадке межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра, резидентом которого является Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, проходят соревнования регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». На этой неделе вуз принимает конкурсантов по компетенциям «Преподавание музыки в школе» (основная возрастная категория) и «Предпринимательство» (юниоры).

Чемпионат «Профессионалы» – одно из ключевых событий в сфере профессионального образования, напрямую связанное с решением стратегических государственных задач.

«Мы объединяем усилия для того, чтобы достичь цели, поставленной президентом России, – обеспечить кадровый суверенитет и технологическое лидерство страны. Такие проекты, как Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы», помогают формировать кадровый потенциал нашей страны – поколение высококлассных специалистов, готовых решать самые амбициозные производственные задачи и отвечать на вызовы времени», – подчеркивает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В борьбе за звание лучших в компетенции «Преподавание музыки в школе» соревнуются пять студентов 2 и 3 курсов Акмуллинского колледжа. В этом году к традиционным участникам – будущим музыкантам-педагогам – впервые присоединился студент, осваивающий специальность «Преподавание в начальных классах».

«Все ребята прошли долгий период подготовки, три недели тренировались очень интенсивно. И сейчас на площадке показывают все свои теоретические знания и практические навыки. Среди наших участников сложилась очень мирная обстановка, они поддерживают друг друга, но есть и здоровая конкуренция: никто никому не уступает», – рассказала главный эксперт компетенции, преподаватель Славяна Смирнова.

В течение нескольких дней конкурсанты демонстрируют мастерство в творческом батле, работе с фонограммами и проведении учебных занятий по музыке. Экспертами выступают опытные педагоги колледжа, среди которых – недавние участницы чемпионатного движения, как, например, Валерия Литвиненко, что обеспечивает преемственность опыта.

«Я очень рад, что смог пройти отбор, и с удовольствием участвую в чемпионате. Здесь я получаю новый опыт и море эмоций», – поделился впечатлениями студент 2 курса специальности «Музыкальное образование» Денис Макул.

Чемпионат проводится при поддержке министерства просвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Образование». Победители регионального этапа представят Республику Башкортостан на федеральных соревнованиях.

Справка

Проведение чемпионата на базе Акмуллинского университета символично: вуз является резидентом нового межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе, первая очередь которого была открыта в феврале 2024 года. Башкортостан вошел в число пилотных регионов, реализующих федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Эта работа, ведущаяся по поручению президента Владимира Путина, направлена на создание к 2030 году 25, а к 2036 году – 40 передовых студенческих городков по всей стране.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
