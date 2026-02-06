0 °С
6 Февраля , 18:19

В кампусе Евразийского НОЦ стартовал приём заявок на «Студенческий стартап»

В Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) состоялась тренд-сессия, официально давшая старт приему заявок на участие в грантовом конкурсе «Студенческий стартап». Мероприятие, приуроченное ко Дню науки, объединило более 200 студентов из ведущих вузов Башкирии, планирующих запустить собственные технологические проекты.

Площадка стала пространством для живого диалога между начинающими предпринимателями и успешными представителями бизнеса, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Участники обсудили актуальные рыночные тренды, реальные кейсы вывода продуктов на рынок и получили практические рекомендации по построению бизнес-моделей, подготовке конкурсных заявок и дальнейшему развитию стартапов.

«Такие тренд-сессии подтверждают, что кампус – это полноценная площадка для развития технологического предпринимательства. Здесь студенты получают доступ к экспертам, индустриальным партнерам и мерам поддержки. Наша задача – создать среду, где предпринимательство становится естественным продолжением образовательного и научного процесса», — подчеркнул директор ООО «Кампус» Сергей Гладких.

Спикерами выступили практикующие предприниматели и эксперты. Тимур Ханбиков (ООО «Фарфор франчайзинг») поделился опытом масштабирования бизнеса и работы с франчайзинговыми моделями. Руслан Фатхулов (ООО «Агротехника») рассказал о внедрении технологий в традиционные отрасли и рыночном спросе на инновации. Алина Минибаева (ООО «НВП „Башинком“») объяснила тонкости вывода научных разработок на рынок. Михаил Унтура (Фонд «Сколково», группа ВЭБ.РФ) представил возможности федеральной инновационной экосистемы и инструменты поддержки для технологических стартапов.

«Сегодня у студентов есть все возможности, чтобы превращать идеи в реальные компании. Экосистема «Сколково» дает доступ к экспертизе, грантам, партнерствам. Важно начинать как можно раньше: участвовать в конкурсах, тестировать гипотезы и не бояться ошибок», — отметил Михаил Унтура.

Башкирия традиционно входит в ТОП-5 регионов России по количеству победителей конкурса «Студенческий стартап». Конкурс проводится минобрнауки России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Оператором в регионе выступает Центр содействия инновациям РБ.

«Интерес к конкурсу растет с каждым годом. Надеемся, что студенты получили сегодня ответы на свои вопросы и вдохновение для серьезных будущих побед», — прокомментировал директор Центра Руслан Шаймухаметов.

Справка

По поручению президента России Владимира Путина в стране реализуется программа создания современных университетских кампусов. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 25 таких объектов, а к 2036 году их число увеличится до 40. Работа ведется правительством РФ и минобрнауки России в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
