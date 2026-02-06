В кампусе Евразийского НОЦ стартовал приём заявок на «Студенческий стартап»

Площадка стала пространством для живого диалога между начинающими предпринимателями и успешными представителями бизнеса, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Участники обсудили актуальные рыночные тренды, реальные кейсы вывода продуктов на рынок и получили практические рекомендации по построению бизнес-моделей, подготовке конкурсных заявок и дальнейшему развитию стартапов.

«Такие тренд-сессии подтверждают, что кампус – это полноценная площадка для развития технологического предпринимательства. Здесь студенты получают доступ к экспертам, индустриальным партнерам и мерам поддержки. Наша задача – создать среду, где предпринимательство становится естественным продолжением образовательного и научного процесса», — подчеркнул директор ООО «Кампус» Сергей Гладких.

Спикерами выступили практикующие предприниматели и эксперты. Тимур Ханбиков (ООО «Фарфор франчайзинг») поделился опытом масштабирования бизнеса и работы с франчайзинговыми моделями. Руслан Фатхулов (ООО «Агротехника») рассказал о внедрении технологий в традиционные отрасли и рыночном спросе на инновации. Алина Минибаева (ООО «НВП „Башинком“») объяснила тонкости вывода научных разработок на рынок. Михаил Унтура (Фонд «Сколково», группа ВЭБ.РФ) представил возможности федеральной инновационной экосистемы и инструменты поддержки для технологических стартапов.

«Сегодня у студентов есть все возможности, чтобы превращать идеи в реальные компании. Экосистема «Сколково» дает доступ к экспертизе, грантам, партнерствам. Важно начинать как можно раньше: участвовать в конкурсах, тестировать гипотезы и не бояться ошибок», — отметил Михаил Унтура.

Башкирия традиционно входит в ТОП-5 регионов России по количеству победителей конкурса «Студенческий стартап». Конкурс проводится минобрнауки России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Оператором в регионе выступает Центр содействия инновациям РБ.

«Интерес к конкурсу растет с каждым годом. Надеемся, что студенты получили сегодня ответы на свои вопросы и вдохновение для серьезных будущих побед», — прокомментировал директор Центра Руслан Шаймухаметов.

Справка

По поручению президента России Владимира Путина в стране реализуется программа создания современных университетских кампусов. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 25 таких объектов, а к 2036 году их число увеличится до 40. Работа ведется правительством РФ и минобрнауки России в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба правительства РБ.