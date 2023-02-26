В Башкирии прошла первая Универсиада по киберспорту

Киберспортивная универсиада РБ прошла при поддержке Министерства спорта РБ и ПФСК «Буревестник». Финалисты встретились на киберспортивной площадке NAMID.

По итогам двух дисциплин — DOTA и CS:GO, победила команда Уфимского университета науки и технологий, на втором месте - Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, на третьем - Башкирский государственный аграрный университет.

В этом году киберспорт был впервые включен в студенческую Универсиаду всего в двух видах соревнований, но уже сумел собрать более 110 участников и десяти тысяч зрителей на трансляциях.