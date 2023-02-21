В Башкирии прошла районная викторина «Язык – душа народа»

Всего в мероприятии участвовали семь команд. Каждая состояла из четырех человек, представлявших свою общеобразовательную школу. Предварительно ребята получили домашнее задание: придумать визитную карточку своей команды, ее название на марийском языке, девиз и подготовит музыкальный номер.

В процессе самой викторины школьники также соревновались в различных конкурсах. Например, им предлагалось вспомнить окончание той или иной марийской пословицы (поговорки), а потом еще предложить ее русский эквивалент.

Как пояснила нашему изданию заместитель главы администрации Мишкинского района Лариса Александрова, сегодня это мероприятие впервые вошло в республиканскую программу, поскольку в районе действует марийский историко-культурный центр – филиал Дома дружбы народов. Специалисты последнего и предложили провести традиционную школьную викторину в новом формате, чтобы в ней приняли участие все марийские школы района одновременно.

А так как в мишкинской администрации работают креативные люди, они пошли дальше и придумали провести в рамках викторины еще и флешмоб для представителей не типичных национальностей района – армян, грузин, чувашей и удмуртов. Они должны были нарядиться в национальные костюмы, подготовить приветствия на родном языке, снять все на видео и передать организаторам, которые смонтировали ролик и выложили его в телеграм-канал администрации.

– Участники этого флешмоба – взрослые, но мы решили, поскольку все они живут на территории нашего района, то тоже могут представить свой родной язык. Получилось очень красиво и интересно. Сегодня молодежь больше говорит на русском языке, а такие мероприятия, как наша викторина, вызывают желание у ребят изучать родной язык. Ведь здесь это делается иначе, нежели в рамках классической школьной программы: с шутками, песнями, концертными номерами. Кроме того, дух командного соперничества подстегивает стремление лучше владеть родным языком. Современные дети любят быть на виду, на сцене, им это интересно. Они выкладывают ролики своих выступлений в соцсети. К тому же данное мероприятие районного масштаба, и для ребят с периферии оно стало знаковым, – отметила заместитель главы Мишкинского района Лариса Александрова. – Мы думаем, что наша викторина в ее новом формате станет традиционной. И, возможно, будет проходить на языках всех народов, которые проживают в Мишкинском районе.

Фото предоставлено администрацией Мишкинского района.