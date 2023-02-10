В Илишевском районе главе Башкирии показали школу, отремонтированную по президентской программе

После ремонта в школе стало комфортно и детям, и педагогам; был открыт Центр детских инициатив, где ребята занимаются авиамоделированием и знакомятся с беспилотной авиацией. Радий Хабиров подчеркнул, что результаты заявочных кампаний на ремонт школ во многом зависят от активности самих муниципалитетов. В Илишевском районе по федеральной программе капремонта модернизировали три школы, в плане на 2023 год — еще три, уточнили в пресс-службе главы РБ.

Позже руководитель региона опубликовал пост в соцсетях, где поделился своими впечатлениями от визита в школу.

«Вот такой ремонт, как в школе № 4 села Верхнеяркеево, мы сделали еще в 62 школах нашей республики. Современные удобные классы, обновленные спортивный и актовый залы, красивая столовая. В 2023 году отремонтируем еще 77 школ», — сообщил он и добавил, что за два года программа капремонта затронет 55 тысяч детей в республике. Это одна из лучших инициатив в сфере среднего образования, подчеркнул Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба главы РБ.