Андрей Назаров создал команду для строительства студенческого кампуса в Уфе

На совещании обсудили реализацию концессионного соглашения и строительства объекта. По мнению премьера, залогом успешной реализации проекта является формирование слаженной команды. В нее войдут члены регионального штаба по вопросам создания кампуса, представители концессионера – компании «Кампус» и проектировщика.

Премьер-министр правительства – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов расставил основные контрольные точки паспорта федерального проекта – это предоставление концессионеру земельного участка; разработка проектной документации на выполнение инженерных изысканий по объектам второй очереди; утверждение паспорта регионального проекта; заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета; завершение строительно-монтажных работ по объекту первой очереди; проведение оценки соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды.

Подытоживая встречу, премьер-министр сделал акцент на том, что новый кампус должен «повысить привлекательность и конкурентоспособность высшего образования в Башкортостане и открыть новые возможности привлечения молодых талантов и через экспорт образования», сообщает пресс-служба правительства Республики Башкортостан.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Республики Башкортостан.