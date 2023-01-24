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Уфа: Куда пойти «бедному студенту» в Татьянин день?

Завтра, 25 января, отмечается ежегодный День российского студенчества, (он же Татьянин день), который был утвержден в 2005 году указом президента страны. Уфимские учреждения культуры подготовили ряд мероприятий (+12) для студентов столицы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уфа: Куда пойти «бедному студенту» в Татьянин день?
Уфа: Куда пойти «бедному студенту» в Татьянин день?

Уже сегодня, 24 января, в 12 часов на сайте библиотеки № 2 стартует онлайн-викторина «Студенческий меридиан», а в 15 часов библиотека № 27 (ул. Кольцевая, 175/1) проведет исторический час под названием «И вновь январь и снова День Татьяны».

25 января городской культурно-досуговый центр приглашает на концерт «День студента, или Большая перемена». Гостей ждут зажигательные танцы, песни, выступления творческих коллективов и солистов центра, а также креативные ведущие с набором студенческих баек, примет и шуток. Начало – в 18 часов.

Городской дворец культуры проведет студенческий квиз. Попробовать свои силы, проверив умение работать в команде, логику, сообразительность и эрудицию, могут все желающие. Начало игр – в 12.30 и 16 часов. В перерывах между раундами эстрадные хиты исполнят солисты ГДК Динар Кускильдин и Динар Файзуллин.

Не один, а три дня отмечать праздник будут в Уфимском городском планетарии. 25, 26 и 27 января стоимость билетов на полнокупольные программы по Пушкинской карте составит всего 150 рублей. В рамках акции доступны программы: «Воздушные призраки», «Путешествие по Солнечной системе», «Предание о звездах», «Неукротимая планета», «Туманности», «Призрак Вселенной» и «Путешествие к миллиарду Солнц».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Уфы.

Уфа: Куда пойти «бедному студенту» в Татьянин день?
Уфа: Куда пойти «бедному студенту» в Татьянин день?
Уфа: Куда пойти «бедному студенту» в Татьянин день?
Автор:Надежда РОМАНОВА
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