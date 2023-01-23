Объединённый университет в Уфе получит втрое больше денег из федерального бюджета

— По результатам работы университета в 2022 году федеральный Совет по грантам принял решение о его переводе из третьей во вторую категорию программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» с трехкратным увеличением финансирования специальной части гранта, — рассказал Вадим Захаров, уточнив, что по числу студентов УУНиТ вошел в пятерку крупнейших вузов страны. На данный момент здесь учатся более 48 тысяч человек.

— На следующий год мы ставим перед собой задачу войти в первую категорию получателей гранта с семикратным увеличением финансирования, — заявил руководитель вуза.

Также он поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова за поддержку из республиканского бюджета в размере 200 млн рублей. Эти деньги выделены вузу на улучшение жилищных условий и организацию стажировок молодых ученых.

Фото: пресс-служба главы РБ.