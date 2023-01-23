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Вчера, 22:05

Объединённый университет в Уфе получит втрое больше денег из федерального бюджета

Федеральная поддержка Уфимского университета науки и технологий на 2023 год увеличена втрое. Об этом сообщил и.о. ректора вуза Вадим Захаров на еженедельном оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Объединённый университет в Уфе получит втрое больше денег из федерального бюджета
Объединённый университет в Уфе получит втрое больше денег из федерального бюджета

— По результатам работы университета в 2022 году федеральный Совет по грантам принял решение о его переводе из третьей во вторую категорию программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» с трехкратным увеличением финансирования специальной части гранта, — рассказал Вадим Захаров, уточнив, что по числу студентов УУНиТ вошел в пятерку крупнейших вузов страны. На данный момент здесь учатся более 48 тысяч человек.

— На следующий год мы ставим перед собой задачу войти в первую категорию получателей гранта с семикратным увеличением финансирования, — заявил руководитель вуза.

Также он поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова за поддержку из республиканского бюджета в размере 200 млн рублей. Эти деньги выделены вузу на улучшение жилищных условий и организацию стажировок молодых ученых.   

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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