Максим Забелин рассказал о вкладе Евразийского НОЦ в развитие школьного образования Башкирии

Впервые образовательная программа предуниверсариев заработала в прошлом году. Профильные классы открылись на базе Уфимского университета, БГМУ, УГНТУ в Уфе, Нефтекамске, Белорецком и Учалиснком районах. В пяти предуниверсариях обучаются более трех тысяч школьников, которые смогут получить более качественную подготовку по тем или иным предметам.

Кроме того, в 60 школах Башкирии была реализована программа школьного инициативного бюджетирования. Благодаря этому здесь открылись новые научно-образовательные и досуговые пространства, проекты которых предложили сами дети.

"Оба эти проекта основаны на финансовой поддержке Башкортостана, регион их будет реализовывать до 2024 года включительно", - подчеркнул Максим Забелин.

Сегодня поддержка образования и науки в республике помогла увеличить долю выпускников, выбирающих вузы Башкирии, с 40 до 50 процентов. Максим Забелин добавил, что для продолжения этой работы он поручил проработать вопрос о включении вузов в единый реестр организаций, которые образуют инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фото: страница Максима Забелина в ВК.