Вузы Башкирии определили, на что потратят гранты «Приоритета 2030»

На что они собираются потратить полученные средства, руководители вузов рассказали агентству «Башинформ».

По словам ректора Башкирского государственного медицинского университета Валентина Павлова, в вузе выбрали три больших направления. Первый - создание офтальмологического кластера, который объединяет опыт института глазных болезней и всероссийского центра глазной и пластической хирургии. Второе направление - институт фундаментальной медицины, где занимаются, например, биопринтингом. Третье направление – институт урологии и клинической онкологии, специалисты которого научились определять генотип человека и персонифицировать лечение онкологии для каждой конкретной клетки. Ректор отмечает, что для этих целей приобретается самое передовое оборудование. «Благодаря программе и беспрецедентной поддержке от республики мы поднимаем качество лечения, а значит и жизни всех жителей республики», – говорит он.

И. о. ректора Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров информировал, что грант потратят на инфраструктуру, новое научное оборудование и приобретение учеными новых компетенций на стажировках в ведущих вузах.

По словам ректора Уфимского государственного нефтяного технического университета Олега Баулина, его вуз – единственный нефтегазового профиля, из всех, получивших в стране этот грант. В нефтяном его собираются направить на два больших направления. «Во-первых, это перезапуск корпоративных процедур, - говорит ректор. - Например, внедрение новых электронных сервисов – по заселению в общежитие, обратная связь по качеству учебного процесса, составление персональной образовательной траектории и других. Во-вторых, это технологические проекты. Например, одна наша разработка позволяем нефтяным компаниям экономить до 30% времени на подготовительные работы, а это экономия более 200 миллионов рублей в год».

Советник главы республики по вопросам науки Руслан Казыханов отметил, что беспрецедентные ресурсы, которые получают наши университеты, доходят до 10-15% от годового бюджета. «А эти дополнительные средства - новые ставки для людей, новые лаборатории и учебные пространства, отремонтированные общежития, поддержка студентов и сотрудников», - резюмировал он.

О том, что три высших учебных заведения республики стали победителями конкурса, по итогам которого им выделяются солидные гранты, напомним, рассказал в своем телеграм-канале глава региона Радий Хабиров.