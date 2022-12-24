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Вчера, 15:25

Вузы Башкирии определили, на что потратят гранты «Приоритета 2030»

Три башкирских университета, ставших победителями программы «Приоритет 2030», в общей сумме получат более 1,3 млрд рублей.

Вузы Башкирии определили, на что потратят гранты «Приоритета 2030»
Вузы Башкирии определили, на что потратят гранты «Приоритета 2030»

На что они собираются потратить полученные средства, руководители вузов рассказали агентству «Башинформ».

По словам ректора Башкирского государственного медицинского университета Валентина Павлова, в вузе выбрали три больших направления. Первый - создание офтальмологического кластера, который объединяет опыт института глазных болезней и всероссийского центра глазной и пластической хирургии. Второе направление - институт фундаментальной медицины, где занимаются, например, биопринтингом. Третье направление – институт урологии и клинической онкологии, специалисты которого научились определять генотип человека и персонифицировать лечение онкологии для каждой конкретной клетки. Ректор отмечает, что для этих целей приобретается самое передовое оборудование. «Благодаря программе и беспрецедентной поддержке от республики мы поднимаем качество лечения, а значит и жизни всех жителей республики», – говорит он.

И. о. ректора Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров информировал, что грант потратят на инфраструктуру, новое научное оборудование и приобретение учеными новых компетенций на стажировках в ведущих вузах.

По словам ректора Уфимского государственного нефтяного технического университета Олега Баулина, его вуз – единственный нефтегазового профиля, из всех, получивших в стране этот грант. В нефтяном его собираются направить на два больших направления. «Во-первых, это перезапуск корпоративных процедур, - говорит ректор. - Например, внедрение новых электронных сервисов – по заселению в общежитие, обратная связь по качеству учебного процесса, составление персональной образовательной траектории и других. Во-вторых, это технологические проекты. Например, одна наша разработка позволяем нефтяным компаниям экономить до 30% времени на подготовительные работы, а это экономия более 200 миллионов рублей в год».

Советник главы республики по вопросам науки Руслан Казыханов отметил, что беспрецедентные ресурсы, которые получают наши университеты, доходят до 10-15% от годового бюджета. «А эти дополнительные средства - новые ставки для людей, новые лаборатории и учебные пространства, отремонтированные общежития, поддержка студентов и сотрудников», - резюмировал он.

О том, что три высших учебных заведения республики стали победителями конкурса, по итогам которого им выделяются солидные гранты, напомним, рассказал в своем телеграм-канале глава региона Радий Хабиров.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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