Вузы Башкирии получат более 1,3 миллиарда рублей по проекту «Приоритет-2030»

В конкурсе участвовали три университета Башкирии – медицинский, науки и технологий и уфимский нефтяной. Они в итоге успешной защиты своих планов получат не только базовую, но и специальную – повышенную, часть грантов. Базовая часть субсидий составляет 100 млн рублей. Специальная зависит от категории, которую получит вуз.

Как рассказал Радий Хабиров, все вузы республики вошли во вторую категорию. Причем БГМУ сохранил прошлогодние позиции, а УУНТ и УГНТУ улучшили – с третьей категории до второй. С учетом этого всего за 2021-2023 годы объем финансирования учебных заведений республики по программе «Приоритет» составит 2,6 млрд рублей.

«Кстати, за последние два года мы стали победителями всех конкурсов, которые проводило Министерство науки и высшего образования страны. Горжусь командами наших вузов и всем нашим Евразийским НОЦ мирового уровня и желаю дальнейших успехов», - написал Радий Хабиров.