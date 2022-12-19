В «Передаче знаний» победила команда педагогов из Башкирии

Участники игры, транслировавшейся по телеканалу "Россия-Культура", выполнили шесть конкурсных заданий на эрудицию и знание своих предметов.

Победную команду возглавлял учитель биологии гимназии № 39 им. А. Файзуллина Федан Гафаров. Кроме него в игре участвовали учитель математики гимназии № 39 Артем Баянов, учителя русского языка и литературы лицея № 1 Салавата Ирина Саутина и "Новошколы" Регина Закирова, а также председатель педагогической лаборатории "Образование будущего" Сергей Переверзев. Все они участники и победители конкурса "Учитель года" разных лет.

Телеигра "Передача знаний" - это совместный проект минпросвещения России и телеканала "Россия - Культура", который предваряет мероприятия Года педагога и наставника в 2023 году.

Фото: группа педагогической лаборатории "Образование будущего" в ВК.