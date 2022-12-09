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В Башкирии построят шесть школ по концессии

В Башкирии при строительстве школ будет реализован социальный проект с использованием механизма концессии. Решение об этом было принято на региональном «Инвестчасе», сообщает пресс-служба главы региона.

В Башкирии построят шесть школ по концессии
В Башкирии построят шесть школ по концессии

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил подписать соответствующие концессионные соглашения в рамках Международной недели бизнеса, которая пройдет в Уфе с 14 по 16 декабря.

Три школы суммарной вместимостью 3675 человек планируют возвести в Уфе. Кроме того, учебные заведения появятся в деревне Шмидтово Уфимского района (школа на 640 учащихся с детским садом на 160 мест), Нефтекамске (школа на 1225 мест) и Стерлитамаке ( школа на 1000 мест).

Проекты представила генеральный директор компании «ПроШкола», исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова. Строительство ведется при поддержке правительства России, распоряжением которого «ПроШкола» определена концессионером для реализации в стране инвестпроектов по созданию новых образовательных учреждений.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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