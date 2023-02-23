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Вчера, 17:24

Радий Хабиров осмотрел площадку будущего межвузовского кампуса в Уфе

Сегодня, 23 февраля, глава Башкирии посетил площадку будущего студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Радий Хабиров осмотрел площадку будущего межвузовского кампуса в Уфе
Радий Хабиров осмотрел площадку будущего межвузовского кампуса в Уфе

Первую очередь объекта, которая включает IQ-парк площадью 36 тысяч кв. м, планируется сдать в этом году. Проект готов, документы находятся в Главгосэкспертизе России. Радий Хабиров ознакомился с проектными решениями.

В здании IQ-парка предстоит провести масштабную реконструкцию. На этажах расположатся помещения Уфимского университета науки и технологий, Башкирского государственного медицинского университета и Уфимского государственного нефтяного технического университета.

«Наша цель – сформировать в IQ-парке творческую, креативную атмосферу, современную комфортную среду, где наши студенты могли бы реализовывать себя. Создавать новое, участвовать в стартапах, искать и находить решения, которые изменят наше будущее», - написал на своих страницах в соцсетях глава Башкирии.

Также он сообщил, что параллельно с этим объектом начинается проектирование второй очереди кампуса. Это будет его

центральное ядро. На площади более 110 тысяч кв. м. разместятся жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,4 тысячи мест, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий.

Строительство второй очереди должно завершится к 2026 году.

Фото пресс-службы главы РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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