Сотрудниц Евразийского НОЦ поздравили с международным днем женщин в науке

В Уфимском университете науки и технологий много женщин, которые первыми сделали научные открытия в нашей республике. К примеру, в музее истории хранится много документов о Махмуде Хисаевне Садыковой (1919 -1985 гг.) - советском археологе, кандидате исторических наук. Она - первый башкирский профессиональный женщина-археолог.

Это и знаменитая Вера Сергеевна Синенко: профессор, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан. Она основала на филологическом факультете кафедру «Истории русской советской литературы» (позднее «Истории русской литературы ХХ века») и заведовала ею с 1974 по 1992 гг.

Это доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, академик Академии наук РБ, заведующая кафедры генетики и фундаментальной медицины Уфимского университета науки и технологий, директор Института биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра РАН, ведущий специалист РФ в области популяционной и медицинской генетики Эльза Камилевна Хуснутдинова.

Продолжателем ее научной тематики является молодой ученый Дарья Прокофьева, которая руководит сегодня лабораторией популяционной и медицинской генетики.

Профессор, заместитель директора Института истории и государственного управления по научной работе, и.о. зав. кафедрой госуправления Ирина Васильевна Фролова на протяжении ряда лет являлась руководителем Научно-исследовательского центра проблем управления и государственной службы, проректором по научной работе в Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ (2009-2017).

Профессор, завкафедрой прикладной физики Уфимского университета Лиана Ароновна Ковалева никогда не мечтала стать физиком, но, по «велению» своего папы, поступила на физический факультет БГУ. Выполняемый в настоящее время Грант Российского научного фонда посвящен старой, но так и не решенной проблеме – разделение высокоустойчивых водонефтяных эмульсий. Исследования ведутся на макро-, микро- и даже наноуровнях с использованием атомно-силовой микроскопии при участии экспериментаторов, теоретиков и компьютерщиков. Кафедра прикладной физики является базовой кафедрой ООО «РН-БашНИПИнефть», что позволяет целенаправленно готовить студентов к будущей профессии и успешно их трудоустраивать.

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Фото пресс-службы Евразийского НОЦ.